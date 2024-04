Langenfeld Streit um Batteriespeicher Weitere Bauvoranfragen für Batteriespeicher in Reusrath

Das von Amprion betriebene Umspannwerk in Reusrath ist offenbar in weitem Umkreis eines der wenigen technisch geeigneten Verknüpfungspunkte, um einen Großbatteriespeicher in der Größenordnung über 100 Megawatt an ein Hochspannungssystem anzuschließen. So interessieren sich neben der Firma Kyon Solutions GmbH aus München offenbar noch zwei andere Projektentwickler für diesen Standort.