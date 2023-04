Ausstellung in Langenfeld Wo feine Schraffuren Räume erschaffen

Schon im ersten Raum, das Kaminzimmer von Haus Graven, ist die charakterliche Bescheidenheit von Delfosse, der an den Kölner Werkschulen studierte und später an der Fachhochschule für Kunst und Design als Dozent tätig war, deutlich zu spüren. Zwei Arbeiten, die trotz Abstraktion in ihrer Formensprache an den Pointillismus angelehnt sind, bilden in ihrer filigranen Art einen mutigen Kontrapunkt zu der vermeintlich dominierenden Rohheit der Bruchsteinmauer im Hintergrund. Auf anderen Arbeiten stellt er Flächen, geteilt durch willkürlich gezogene Grenzlinien, in Beziehung zueinander. Wer sich auf die Bilder einlässt, wird unwillkürlich in einen besonderen Bann gezogen. Es ist die Mischung aus den dargestellten Formen, die in einer besonderen Beziehung zu den Linien, Flächen, Ritzungen und Schraffuren im Hintergrund stehen. Alles scheint auf den ersten Blick statisch, doch mit der Zeit des längeren Betrachtens, verschwimmen Flächen und gehen Beziehungen zueinander ein. Was von der Geometrie her zunächst chaotisch anmutet, strahlt dennoch eine überraschende Ausgewogenheit und Stabilität aus. Die feinen Schraffuren, die Delfosse in die mit Acrylfarbe bemalten Oberflächen von Chromolux-Karton, MDF- oder Holzplatten aufbringt, ähneln feinsten Eisenspänen. Allerdings ohne die ausrichtende Ordnung eines Magneten.