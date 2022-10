Langenfeld : Defektes Kabel verursacht Stromausfall 

In Teilen Langenfelds ist am Nachittag der Strom ausgefallen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Langenfeld In Teilen von Wiescheid, Immigrath und Richrath ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr der Strom ausgefallen. Das teilt die Feuerwehr Langenfeld mit.

(og) Der Betreiber Westnetz gibt als Ursache ein defektes 10.000-Volt-Kabel an. Was den Defekt ausgelöst hat, sei noch unklar, so Westnetz-Sprecherin Judith Meuter. Gegen 16.15 Uhr, so berichtet sie, seien erste Haushalte wieder ans Netz gegangen. Die anderen Betroffenen würden sukzessive über Strom-Umleitungen wieder zugeschaltet. Betroffen sind etwa 2000 Einwohner. 43 Nutzer haben Westnetz den Ausfall gemeldet. Bei der Feuerwehr greift in solchen Meldungen der Notfallplan. „Bis jetzt mussten wir nicht aktiv werden“, so Feuerwehrsprecher Jörg Ummelmann.