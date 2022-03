Brand in Langenfeld : Defekte Zugbremse löst möglicherweise Brand aus

Die Feuerwehr Langenfeld hat am Nachmittag einen Böschungsbrand an der Winkelstraße gelöscht. Defekte Bremsen haben den Brand vermutlich ausgelöst. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Ein Böschenbrand an der Winkelstraße hat am Mittwochnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr Langenfeld ausgelöst. Auf einer Länge von rund 100 Metern brennen Gräser und Büsche.

Wie Feuerwehrsprecher Egbert John mitteilt, stellt sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte heraus, dass entlang der Bahnstrecke an mehreren Stellen, die Böschung in Flammen steht. Die Feuerwehrleute reagieren schnell und verhindern durch den massiven Einsatz von Gerät sofort eine weitere Ausweitung des Feuers. John erklärt, dass sich außerdem zusätzliche Brandherde im weiteren Verlauf der Bahnstrecke in Fahrtrichtung Hilden entzündet haben. Auch an mindestens einer weiteren Stelle im Stadtgebiet Langenfeld sowie an mehreren Stellen im Bereich der Bahnhofsallee in Hilden flackern kleinere Feuer auf.