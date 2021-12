Wasserversorgung in Monheim und Langenfeld : Defekt verhindert Inbetriebnahme der Wasserkammer

Langenfeld/Monheim Bürger hatten einen seltsamen Geschmack des Trinkswassers gemeldet. Eine erneute Spülung einer Trinkwasserkammer sollte Abhilfe schaffen. Diese verzögert sich aber.

Die für Montag geplante Wiederinbetriebnahme einer Trinkwasserkammer des Hochbehälters auf dem Wenzelnberg in Wiescheid (111 Meter hoch) hat sich aus technischen Gründen verschoben – voraussichtlich auf die erste Januarwoche. Das teilt das Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim mit. Nachdem es, wie berichtet, bei der Standardreinigung einer Kammer zu Geschmacks- und Geruchsveränderungen im Wasser gekommen war, sollte diese am Montag nach einer erneuten gründlichen Spülung wieder in Betrieb gehen. Das geht jetzt nicht. Der Grund ist ein technischer Defekt an einer mobilen Druckerhöhungsanlage, die für den letzten Test zur Spülung eines kurzen Leitungsabschnittes unterhalb des Hochbehälters benötigt wird, erläutert Axel Budenrath, Bereichsleitung Technik. Da sich die Lieferung des bestellten Ersatzteils für die Anlage coronabedingt verzögern kann, wird die Wiederinbetriebnahme verschoben. Da jedoch eine weitere Trinkwasserkammer vollständig in Betrieb ist, ist „die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser zuverlässig und vollumfänglich sichergestellt“, beugt Natalie Pater, Sprecherin des Verbandswasserwerks Langenfeld-Monheim, Sorgen der Bevölkerung vor.