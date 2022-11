Langenfelds Weihnachtsdorf hat geöffnet Tannengrün und Lichterglanz: Das Weihnachtsdorf

In viel Grün, geschmückt mit rund 50 000 LED-Lämpchen, kommt der Langenfelder Weihnachtsmarkt in diesem Jahr daher. Kleine Tannengrün-Gänge leiten die Besucher entlang der Holzbüdchen und -buden. Inmitten der Platzes erfreut das Karussell die Kinderherzen. Die Gäste genießen am Freitag den Glühwein, der von einem rheinland-pfälzischen Winzer stammt. „Wir nehmen vier Euro für den Glühwein“, sagt Ute Bruch, „Chefin“ der Schaustellerfamilie Bruch, am Nachmittag. Mit Schuss kostet das Heißgetränk einen Euro mehr und natürlich muss noch ein Euro Pfand auf das Glas gezahlt werden. Die Bratwurst liegt bei vier Euro, die Krakauer bei 4,50 Euro. Currywurst, Zwiebelspießbraten und Champignons runden das Angebot ab. Die Crêpes-Fans starten bei drei Euro. Natürlich gibt es den traditionellen Bratapfel, dazu noch zahlreiche andere „Obstvarianten“ mit entsprechendem Überzug. Lecker riechen die gebratenen Mandeln, die unter anderem auch in Marzipanvariante locken. Als kleines Mitbringsel bieten sich selbst gemachte Marmeladen ebenso an wie verflüssigte heimische Früchte – auch Likör genannt. An kühlen Tagen erwärmt warmer Apfelsaft für 1,50 Euro, mit Schuss einen Euro mehr, fröstelnde Besucher.