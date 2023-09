Die 80er Jahre in Langenfeld Das war Langenfeld in den 1980er Jahren

In den 80er Jahren werden viele Grundsteine für die heutige Zeit gelegt. Die Feuerwache In den Griesen wird eröffnet, die alte am Marktplatz abgerissen. 1981 werden die Konzepte für den Ausbau des Zentrums gemacht. Kurt-Schumacher-Straße und Marktplatz werden bebaut. Die SGL – eine Fusion aus Immigrather Turnverein und den Sportfreunden Langenfeld wird 1981 gegründet. Der damalige Bürgermeister Hans Litterscheid eröffnet die A 542. 1982 zieht die Sparkasse in ihr neues Gebäude gegenüber dem Rathaus. Der erste Teil der Fußgängerzone zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Konrad-Adenauer-Platz wird eröffnet. Am 14. Dezember 1985 wird der erste Spatenstich für die neue „kulturelle Stadtmitte“ gesetzt. 1987 wird erstmals probeweise die Hauptstraße gesperrt, um eine Verkehrsberuhigung zu erzielen. 1987 ist die zuvor gebaute Stadthalle schon wieder Geschichte und wird erweitert um die Stadtbibliothek, die aus dem Freiherr-vom-Stein-Haus auszieht. 1989 wird der neue Langenfelder S-Bahnhof am Katzberg eröffnet. Und last but not least: 1985 initiierte Julius von Bukowski (inzwischen verstorben) das erste Schoppenfest in der Schoppengasse. og/Fotos: Stadtarchiv Langenfeld