Dokumentarfilm im Langenfelder Rex Das Vermächtnis von Steffen Meyn

Mit seiner häufig auf dem Fahrradhelm montierten Kamera durchstreift Steffen Meyn per Rad den Forst, zunächst als distanzierter Beobachter, dann findet er aufgrund seiner einnehmenden Freundlichkeit und Beharrlichkeit engeren Kontakt zur Aktivisten-Szene. Die Aufnahmen zeigen die Besetzung des Waldstücks, den Bau der Baumhäuser sowie das enge und auch entbehrungsreiche Leben in ihnen. In Interviews schildern Aktivistinnen und Aktivisten ihre bemerkenswert reflektierten Beweggründe für den radikalen Protest, ihre gesellschaftlichen Anschauungen und ihr Demokratieverständnis sowie ihre aktuelle politische Arbeit. „Was die Protestformen anbetraf, so hat jeder irgendwie versucht seine als richtig erkannte Meinung radikal durchzusetzen, das führte auch zu Gewalt, bis hin zu sexueller, innerhalb der Gruppe“, erklärt eine Aktivistin.