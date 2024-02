Programm im Schauplatz in Langenfeld Comedy, Kabarett & Konzerte – Das sind die Highlights im März

Die Bluesband „Get the Cat“ eröffnet das März-Programm im Schauplatz. Unter dem Motto „100%“ lädt der Langenfelder Till Brand als Kopf der Band zu einem Konzert, das sowohl auf Moderne als auch Tradition setzt. Gespielt werden die eigenen Kompositionen der Band. Prägend bei den Stücken ist die warme Stimme von Melanie Bartsch. Getragen und begleitet wird sie dabei von Jens Filsers und seinem magischen Gitarrenspiel. Dem Sound von Soul, Rock und Blues steuern Bernd Oppel am Schlagzeug und Till Brand am Bass ein grooviges Fundament bei. Das Konzert findet am Freitag, 1. März, um 20 Uhr im Schaustall statt. Im Vorverkauf kosten die Tickets 20 Euro, an der Abendkasse sind sie für 24 Euro zu haben.