Langenfeld Kindertheater Tarzan macht Langenfelder Bühne unsicher

Eine Familie strandet in Afrika und die Affendame Kala nimmt den einzigen überlebenden Jungen bei sich auf, der seitdem „Tarzan“ genannt wird. Der Dschungel und die Affen werden sein Zuhause, aber so richtig gehört er nicht dazu, weil er eben anders ist. Als er zum ersten Mal Menschen begegnet, liegen Liebe und Gefahr eng beieinander. Diese berühmte Abenteuergeschichte können Zuschauer ab vier Jahren in Langenfeld als Musical erleben. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm, komponiert von Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker, macht die Geschichte lebendig.