Langenfeld : Energieberater beziehen neue Räume

LANGENFELD Eine neue Anlaufstelle haben jetzt Langenfelder Haus- und Wohnungseigentümer, die sich über energiesparende Umbauten informieren möchten.

Im ehemaligen Kiosk am Rathaus ist jetzt das städtische Forum Energie-Effizienz (FEE) ansässig. „Es teilt sich die Räume mit der Freiwilligenagentur“, sagte Bürgermeister Frank Schneider bei der Vorstellung. Neben Verbraucherzentrale, Rathaus und in der Nähe von Stadtwerken und Sparkasse werde das innerstädtische Dienstleistungsdreieck ergänzt. „Und auf zwei Bildschirmen im Schaufenster gibt es auch außerhalb der Öffnungszeiten viele Informationen.“

Das FEE will nach Angaben des städtischen Klimaschutz-Beauftragten Jens Hecker sein Angebot für Firmenchefs und Bürger ausweiten. Neben den neuen Räumen mit festen Sprechzeiten biete der Verein Immobilienbesitzern viel neues Infomaterial zu Dämmstoffen, Zuschussmöglichkeiten oder sonstigen Themen rund um die Energieeinsparung an, berichtete FEE-Geschäftsführer Hecker. „Dazu sind wir jetzt dem NRW-weiten Netzwerk ,Altbau neu’ beigetreten.“

Freiwilligenagentur (mo, mi, do 10-12 und do 15-17 Uhr) und ab 31. Mai das Forum Energie-Effizienz (FEE; fr 10-12 Uhr) nutzen gemeinsam Räume des ehemaligen Kiosks im Langenfelder Rathaus-Vorbau, Konrad-Adenauer-Platz 1. Beratungen jeweils zusätzlich nach Absprache.

Das 2011 gegründete FEE legt Hecker zufolge zwar den Schwerpunkt auf die Verringerung des Energieverbrauchs und somit auch der Kosten für Strom und Heizung. Aber auch die Vermeidung von Schimmel in Wohnräumen, Einbruchschutz und Barrierefreiheit seien für Haus- und Wohnungseigentümer wichtige Themen, die bei anstehenden Gebäudesanierungen oft miteinander verbunden werden könnten. Zudem arbeite Hecker aufgrund eines Ratsbeschlusses mit seinem Team an einem Förderkonzept für Dach- und Fassadenbegrünung in Langenfeld, das in Kürze vorgestellt wird. „In Anbetracht der vielen Themen und Aufgaben sowie der ständig sich verändernden Fördermöglichkeiten ist es sehr schwer, den Überblick zu behalten“, merkte der FEE-Chef an. Damit die Informationen für Bürger und Firmen stets aktuell sind, sei der Beitritt Langenfelds in den NRW-Verbund „Altbau neu“ für monatlich 100 Euro sinnvoll.