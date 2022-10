Langenfelds Botschafter : Das sind die neuen Standortbotschafter

Michael Becher (links) und Julia Dücker wollen künftig verstärkt für Langenfeld als Wirtschaftsstandort werben. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Konkrete Ansiedlungen gab es noch nicht, seit die Botschafter im Einsatz sind. Es gibt nur noch wenige Grundstücke in Langenfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mmo) Beim Festakt zum Stadtgeburtstag hat Bürgermeister Frank Schneider zwei neue Standortbotschafter ernannt. Julia Dücker und Michael Becher ergänzen die Riege der Unternehmerinnen und Unternehmer aus Langenfeld, „die ihre Netzwerke und Kontakte und vor allem ihre hohe Identifikation mit dem Standort nutzen, um für die vielen Vorzüge zu werben, die unsere Stadt bietet“, so Schneider. Er verwies bei Julia Dücker aus der Geschäftsführung der Dücker-Group auf den Slogan des Familienbetriebs „...in Langenfeld geboren, in der Welt zu Hause“. Bei Michael Becher, Vorsitzender des Industrievereins Langenfeld, erinnerte er daran, dass die größte lokale Unternehmervereinigung permanent an der Optimierung des Standortes arbeite.

Bereits 2014 entstand die Idee, die exzellenten Kontakte der Unternehmerpersönlichkeiten auch für die Standortwerbung einzusetzen. „Primäres Ziel ist es, auswärtige Unternehmen, die eine Standortveränderung in Betracht ziehen, oder die sich grundsätzlich regional verändern oder erweitern oder Sparten auslagern wollen, auf die Standortvorteile Langenfelds aufmerksam zu machen“, formuliert die städtische Wirtschaftsförderung die mit dieser „Ehrung“ verbundene Hoffnung. Sicherlich mit dem ausdrücklichen Ziel, Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen, soll für die Stadt als Standort für Ansiedlungen, Kooperationen oder Großveranstaltungen geworben werden. Werbefachleute wissen, die unmittelbare Ansprache potenzieller Interessenten wirkt mehr als alle Prospekte oder Internetauftritte, erst recht, wenn die „Werber“ selbst vom Produkt überzeugt sind.

Acht Jahre später ist allerdings noch kein spektakulärer Erfolg zu vermelden. Selbst Nils Glagau (Orthomol-Chef und Botschafter seit 2015) konnte aus der seit 2019 mit ihm gedrehten TV-Sendung „Höhle der Löwen“ keine Investoren unmittelbar in die Posthornstadt locken. Gerhard Witte, einer der ersten Botschafter und früherer Control-Expert-Chef, nach eigenen Angaben „von Beruf Netzwerker“ gelang es nicht, eine der Start-up Gründungen im Umfeld von Versicherungen zu überzeugen. Clemens Schmees, im In- und Ausland gefragter Chef der Edelstahlgießerei Schmees cast, auch Standortbotschafter der ersten Stunde, sieht, dass durch die Vielzahl von Kontakten in unterschiedlichen Netzwerken der Bekanntheitsgrad Langenfelds stetig steigt. Thomas Zacharias, Wirtschaftsförderer im Rathaus, ist von der Langenfelder Idee sehr angetan. Was die möglichen Erfolge angeht, ist er mit Blick auf neue Ansiedlungen ganz entspannt. „Wir haben in der aktuellen Situation mehr interessante Bewerbungen als freie Grundstücke“.

Julia Dücker ist Geschäftsführerin der Dücker conveyor systems GmbH. Die gebürtige Langenfelderin (1986) absolvierte nach dem Abitur auf dem Konrad-Adenauer-Gymnasium ein Studium im Wirtschaftsingenieurwesen in Gummersbach. Nach Stationen in der Automobilindustrie und als Unternehmensberaterin übernahm die junge Mutter vor gut fünf Jahren im Familienbetrieb das Prozessmanagement, später die Geschäftsführung für den Bereich Fertigung und auch für die Bereiche Supply Chain und Technik.