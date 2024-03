Kirchen in Langenfeld Das sind die Gottesdienste an Ostern in Langenfeld

Die diesjährige Osternachtfeier findet in St. Josef am Karsamstag, 30. März, ab 21 Uhr statt. Diejenigen Besucher, denen es möglich ist, sind eingeladen, sich bereits um 20.45 Uhr zur Lichtfeier an der Kapelle auf dem Friedhof „Auf dem Sändchen“ zu versammeln. Als Zeichen der Verbundenheit mit den Verstorbenen und als Zeichen des Glaubens an deren Auferstehung wird dort im Dunkeln das Osterfeuer entflammt, an dem die Osterkerze entzündet wird. Das Licht der brennenden Osterkerze wird mit einer Prozession aller Teilnehmern in die noch dunkle Kirche St. Josef hineingetragen, wo anschließend die Osternachtfeier beginnt. Weitere Osternachtsfeiern sind an St. Barbara und an St. Martin (jeweils 21 Uhr).