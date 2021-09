Urgestein der Sportgemeinschaft Langenfeld : Helmut Hermanns ist Ehrenpräsident

Langenfeld Ein Großer des Langenfelder Sports hat den Staffelstab an seine Nachfolger übergeben. Die Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) verabschiedete Helmut Hermanns mit stehenden Ovationen.

„Eine Ära geht zu Ende“ spürten die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung der Sportgemeinschaft Langenfeld in der SGL-Residenz, als sich die Anwesenden minutenlang mit Standing Ovations von Helmut Hermanns als Präsidenten des größten Sportvereins der Region verabschiedeten. Anschließend wurde er zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit ernannt. Mehr als die Hälfte seiner 79 Lebensjahre stand der gebürtige Richrather an der Spitze der SGL. Er war zunächst seit 1976 Vorsitzender des Immigrather Turnvereins (ITV), der – nachdem ein kommunalpolitisch strittiges Verfahren durch gerichtliche Vergleiche endete – 1981 mit den Sportfreunden Langenfeld zur SGL fusionierte. In der ITV-Leichtathletik-Abteilung begann 1961 Hermanns eigene sportliche Laufbahn; zehn Jahre später wurde er Niederrheinmeister im Fünfkampf und Bergischer Meister im Zehnkampf. 1966 ehrte man die Doppel-Olympiasiegerin Heide Rosendahl und Hermanns als „Sportler des Jahres im Bergischen Land“.