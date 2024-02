Belgien-Jahr in Langenfeld Rex-Kino zeigt Tim und Struppi

Die kleine Filmserie zum Ländermotto startet am Sonntag, 18. Februar, 14.30 bis 16.30 Uhr, mit einem Familiensonntag im Rex. Gezeigt wird ein Gratis-Überraschungsfilm (für Kinder ab sechs) zur belgischen Comic-Kultur, bei dem ein junger Mann mit Tolle und ein kleiner weißer Hund involviert sind. „Zuvor“, so kündigt Kino-Chef Georg Huff an, „wird es noch eine Einführung in die belgische Comic-Kultur geben.“ Eine Anmeldung für den Familiensonntag ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.