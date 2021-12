Langenfelder Kino : Das Rex öffnet  Heiligabend und zeigt Weihnachtsfilme

Langenfeld Wer sich vor dem Weihnachtstrubel noch mal kurz zurückzulehnen möchte, hat dazu im Rex Kino in Langenfeld Gelegenheiten. Denn am 24. Dezember hat das lokale Erstaufführungshaus geöffnet.

(og) Ab 11 Uhr bieten die Kinomacher ein buntes Programm. Um 11 Uhr startet mit „Spider-Man: No Way Home“ die Zeit für den Superhelden – diesmal kann sich Peter Parker nicht länger hinter seinem Alter Ego verstecken.

Für jüngere Cineastinnen und Cineasten gibt es ebenfalls ab 11 Uhr „Lauras Stern“, die Geschichte eines kleinen Mädchens, das ihr altes Zuhause vermisst und die einen verletzten Stern findet. Um 11.30 Uhr können Visionäre und Visionärinnen bei „The Matrix Resurrections“ spekulieren, wie viel Matrix schon in der baldigen Zukunft stecken könnte. Um 12.30 Uhr finden glühende Royalistinnen und Royalisten ihren Platz im Rex, wenn „Spencer“ in einer exklusiven Vorpremiere einen Monat vor dem offiziellen Filmstart königlichen Charme verbreiten wird. Der Film handelt von Lady Dianas letzten Weihnachtsfeiertagen auf Sandringham. Das Rex Kino öffnet an den Weihnachtsfeiertagen.