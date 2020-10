Reparatur-Café : Das Reparatur-Café ändert Annahme und Abgabe

Langenfeld Langenfeld (og) Die steigenden Ansteckungszahlen mit dem Covid 19-Virus (Corona) machen es erforderlich, dass das Reparatur Café die Vorgehensweise bei Annahme und Ausgabe von zu reparierenden Gegenständen ändert.

Das teilt Frank Klarmann vom Reparatur-Café mit. Die Verantwortlichen der evangelischen Kirche und die Betreiber des Reparatur Cafés möchten hierbei jede auch noch so geringe Möglichkeit ausschließen, dass es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und bestehendem Hygienekonzepts, zu Ansteckungen kommen könnte. Das Konzept sieht vor, dass Besucher die zu reparierenden Geräte wie gehabt an jeden zweiten und vierten 4. Montag eines Monats abgeben können und diese dann am nächsten Reparaturtag wieder abholen. Zwischenzeitlich werden die Geräte von den Aktiven zuhause in Stand gesetzt.