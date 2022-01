Langenfeld Verkehrskonzept Hardt : Verkehrsausschuss billigt Planungen auf der Hardt

Langenfeld Das bestehende Konzept wird an die aktuelle Lage angepasst. Unter anderem sieht es eine Sackgassenregelung auf dem mittleren Stück der Bismarckstraße zwischen Ginsterweg und Am Brückentor vor. Der Durchgangsverkehr spielt aktuell kaum keine Rolle.

Mit Kosten in Höhe von 11.500 Euro schlägt der erste Baustein zu Buche. Er sieht vor, das Rechtsabbiegeverbot am Knotenpunkt Bismarckstraße / Am Brückentor aufzuheben. Bereits heute, so Halve, böge fast ein Viertel der Fahrzeuge verbotswidrig nach rechts ab. Zur Realisierung des Planes, baut die Stadt die vorhandenen Einbauten zurück.