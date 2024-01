Karneval in Langenfeld Prinzentreffen in der Schützenhalle Richrath

(amro) Das jährliche Prinzentreffen des Festkomitees „Langenfelder Karneval e.V.“ war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. „Wir sind sehr zufrieden. Die Schützenhalle war so gut wie voll“, schildert Präsident Hans-Werner Jansen. Zwischen 250 und 300 Menschen besuchten die Veranstaltung am vergangenen Mittwoch, 10. Januar. Dort traten insgesamt 14 Prinzenpaare und Dreigestirne sowie Prinzen und Prinzessinnen aus verschiedenen NRW-Städten auf, manche mit eigenem Tanz-Corps. Dabei sorgten sie mit Gesang und Tanz für Karnevalsstimmung.