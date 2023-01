Das Langenfelder Prinzenpaar Sacha Zelter und Ina Wadenpohl Zwei jecke Hochkaräter aus Richrath

Langenfeld · Als Prinzenpaar stehen Sacha Zelter und Ina Wadenpohl in dieser Session an der Spitze des närrischen Treibens in Langenfeld. Ihre karnevalistischen Erfahrungen sind groß, ihr Weg in dieses Ehrenamt war ungewöhnlich. Die Liste ihrer Termine bis Aschermittwoch ist lang.

16.01.2023, 13:51 Uhr

Die wichtigsten Elemente der Kostümierung sind schon griffbereit: Das Zepter von Prinz Sacha I. und die Ringelsocken von Prinzessin Ina I. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Maximilian Wiescher