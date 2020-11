Anbau in der Kölner Bucht : Das nördlichste Olivenöl der Welt

Anbau in der Kölner Bucht

Langenfeld/Monheim Der Hildener Bastian Jordan hat gemeinsam mit Michael Becker aus Pulheim Olivenöl gepresst. Maximal 20 Kilogramm Oliven können pro Tag verarbeitet werden, die unter den derzeitigen Wetterbedingungen zuvor getrocknet werden müssen.

Das wohl nördlichste Olivenöl der Welt kommt aus dem Rheinland. Auf seinem Gartenhof in Pulheim bei Köln baut Michael Becker Olivenbäume an. Aus deren Früchten presste der Hildener Unternehmer Bastian Jordan nun erstmals Öl. „Wir haben am ersten Tag etwa einen Liter Olivenöl produzieren können“, erzählt er. „Das klingt nicht nach viel, aber es handelt sich hier um ein aufwendiges Kleinstverfahren“. Maximal 20 Kilogramm Oliven können pro Tag verarbeitet werden, die unter den derzeitigen Wetterbedingungen zuvor getrocknet werden müssen.