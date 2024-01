St. Martinus-Krankenhaus Alia Ottilie ist Langenfelds erstes Baby im neuen Jahr

(og) Pünktlich zum Jahresbeginn am Neujahrstag 2024 hat Alia Ottilie das Licht der Welt in Langenfeld erblickt. Um 8.52 Uhr konnten Mutter Joanne Galla (26) und ihr Mann André (29) ihr Mädchen in die Arme schließen. 50 Zentimeter ist es groß und wiegt 3560 Gramm. Die Eltern sind überglücklich. Sie mussten lange warten bis es soweit war. 28 Stunden habe die Geburt gedauert, sagt Vater André Galla. „Doch was lange währt, wird endlich gut“, sagt er voller Überzeugung. Noch zwei, drei Tage, dann kann Alia Ottilie nach Hause in ihr Kinderzimmer. Das ist in Leverkusen. „Dorthin sind wir gerade umgezogen“, berichtet der Langenfelder André Galla. Seine Frau kommt urspünglich aus Hilden.