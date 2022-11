Schulen in Langenfeld KAG: Ein Gymnasium im Wandel

Mit frischem Wind und neuen Ideen will der neue Schulleiter Jürgen Tasch den Umbruch am Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) meistern. Ein Orkan will er dabei aber nicht sein, betont er. „Frischer Wind braucht Segel, die gemeinsam gehisst werden, um das Schiff auf Kurs zu halten.“ Er sei bemüht, Kollegium und Schulgemeinde auf dem Weg in die Zukunft mitzunehmen, wie etwa beim Tag der offenen Tür. Für Tasch war es die erste Begegnung mit diesem Präsentationstag und für ihn ein sehr gelungener, wie er erzählt. Zwei Kollegen der Erprobungsstufenkoordination hatten die Gesamtorganisation übernommen und mit dem Kollegium den Tag geplant. „Es herrschte eine schöne Willkommensatmosphäre und nach den Eltern standen nun die Kinder im Mittelpunkt.“ 250 Besucher hatten sich im Vorfeld für den Mitmach-Unterricht angemeldet.