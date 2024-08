Skatclub in Langenfeld Geselligkeit steht bei den „Reizenden Buben“ im Vordergrund

An fünf Tischen sitzten die Spieler der „Reizenden Buben“ zu dritt oder zu viert. Die meisten haben sich ein Kaltgetränk aus dem Kühlschrank genommen und jetzt wird ausgeteilt, gereizt und gestochen bis 48 Spiele vorbei sind. Anschließend setzen sich die Tische neu zusammen, abhängig vom Abschneiden der ersten Runden. Somit spielen jetzt die besten Spieler des Abend gegeneinander und auch die Verlierer der ersten Runden treffen aufeinander. So sieht ein Dienstagabend in der Kleingartenanlage „Im Bärenbusch“ in der Bogenstraße 103 aus, wenn sich so wie jede Woche die „Reizenden Buben“ zum Skatspielen treffen. „Natürlich ärgert man sich mal, wenn man schlechte Karten hat, aber schlecht gelaunt ist hier deswegen niemand. Das haben wir vielen anderen Skatclubs voraus“, sagt Doris Huhn, die einzige Frau im Club.