Sportentwicklung in Langenfeld Das geforderte Bäderkonzept ist jetzt in Arbeit

Die Wilhelm-Würz-Halle, so berichtet Köchling, ist wieder für den Sport zu nutzen und nach der Wiederherstellung – sie wurde lange für die Flüchtlingsunterbringung genutzt – sei sie in einem „Top-Zustand“. Das heißt auch, an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule sind jetzt wieder Kapazitäten frei. Darüber hinaus kündigte Köchling an, dass die Turnhalle Götscher Weg einen neuen Boden und neuen Prallschutz bekomme. Der Bau des Umkleidehauses in Richrath soll im Oktober beginnen. Am Jahnstadtion werden zusätzliche Stromleitungen verlegt. Es gibt weitere fünf Stromsäulen, was bei Spielen der Longhorns, die zunehmend Eventcharakter bekommen, notwendig ist. Auch habe man zugunsten einer Bühne einen Teil der Tribüne abgetragen.