Langenfeld/Monheim : Das Freibad öffnet in zwei Wochen

Das noch nicht erwärmte Wasser im Nichtschwimmerbecken hat eine Temperatur von 13,4 Grad, zeigt Kristin Erven-Hoppe. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD/MONHEIM Die Becken sind mit Wasser gefüllt, das aber noch erwärmt werden muss. Am 21. Mai startet in Langenfeld die Saison – sofern das Wetter dann mitspielt.

Wer sich am Zaun des Langenfelder Freibads auf die Zehenspitzen stellt, der kann es sehen: Alle drei Becken sind bereits mit Wasser befüllt. Aber bis zum Saisonstart an der Langforter Straße müssen sich die Schwimmer noch etwas gedulden – was bei Außentemperaturen von maximal 15 Grad nicht schwer fällt. „Mit Blick auf die aktuell und weiter vorhergesagten kühlen Tage wollen wir das Freibad am 21. Mai erstmals für Besucher öffnen“, sagt Kristin Erven-Hoppe von der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL). Vorausgesetzt, es sei dann spürbar wärmer. „Und bis Mitte Juni ist dann auch nur vormittags Schwimmbetrieb.“

Wie der gestrige Blick aufs Thermometer zeigt, ist das Wasser in den Becken mit 13 Grad Celsius längst noch nicht auf angenehmer Badetemperatur. „Bislang wird es auch noch nicht aufgeheizt“, sagt die Sprecherin des Bäderbetreibers SGL. „Damit beginnen wir erst, wenn es draußen etwas wärmer ist. Es geht uns dabei auch um den Klimaschutz. Schließlich wollen wir nicht unnötig Energie verschwenden und Kohlendioxid ausstoßen.“ Zudem untersuche das Kreisgesundheitsamt in allen Becken entnommene Wasserproben entsprechend der Vorschriften auf mögliche Keime.

Info Preise im Langenfelder Freibad wie 2018 Freibad Langenfeld (Langforter Straße 72): Der Eintritt beträgt unverändert für Erwachsene 3,60 Euro. ermäßigt 1,80 Euro Mona Mare Monheim (Kurt-Schumacher-Straße 2): Erwachsene 5,50 Euro, ermäßigt 3,30 Euro

Bevor das Wasser in Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Springerbecken eingelassen wurde, hatten Handwerker wie vor jedem Saisonstart üblich die vor allem frostbedingten Schäden beseitigt. „Diesmal waren mehr Kacheln abgeplatzt als sonst“, sagt Erven-Hoppe. „Aber es ist alles repariert worden.“ Außerdem haben in den vergangenen Tagen Gärtner auf dem gesamten Gelände die Liegewiesen, Bäume und Büsche bearbeitet. Wenn das Freibad, wie geplant, in zwei Wochen in die Saison startet, dann kommen in erster Linie die Frühschwimmer zum Zuge. Nach Erven-Hoppes Angaben sind die Öffnungszeiten anfangs von Dienstag bis Freitag zwischen 7 und 11 Uhr, am Wochenende von 8 bis 12 Uhr. „Falls dann supergutes Wetter sein sollte, verlängern wir diese Zeiten.“ Der komplette Betrieb im Freibad mit Öffnungszeiten bis 20 Uhr (montags ab 14, dienstags bis freitags ab 6.30, am Wochenende ab 8 Uhr) geht laut Erven-Hoppe am 15. Juni los. „An diesem Tag schließt dann das Hallenbad den öffentlichen Betrieb. Bis zu den Sommerferien nutzen es dann nur noch die Schulen und Vereine.“ Im vergangenen Jahr mit der langen Hitzeperiode hatte das Freibad 66.045 Besucher, 29.222 schwammen im Hallenbad.