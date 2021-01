Langenfeld Das erste Baby, das in diesem Jahr im Langenfelder St. Martinus-Krankenhaus geboren worden ist, heißt Mina und ist 3410 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß.

(og) Am 1. Januar um 4.52 Uhr war es soweit. Mutter Jasmina Engelen blickt nun stolz auf ihre kleine Tochter. Beide sind wohlauf, berichtet Dr. Detlev Katzwinkel, Chefarzt der Gynäkologie am Richrather Krankenhaus. 2015 erhielt das St.-Martinus-Krankenhaus zum ersten Mal nach Vorgaben von WHO und Unicef das Qualitätssiegel „babyfreundlich“.