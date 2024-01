Drogenhilfe in Langenfeld Das Café Steinrausch ist nun offizieller FITKIDS-Standort

Um dem gerecht zu werden, haben die Mitarbeiter des Café Steinrausch bereits neue Strukturen und Angebote geschaffen, die sich explizit an Kinder aus suchtbelasteten Familien richten. Neben der internen Selbstverpflichtung, Kinder auch statistisch mit zu erfassen, um zielgenauere Aktionen anbieten zu können, wurden regelmäßige Familien-Frühstücke angeboten und eine Kinderecke mit entsprechenden Spielangeboten in den Räumen des Café Steinrausch eingerichtet. In der vergangenen Weihnachtszeit wurde außerdem bereits zum zweiten Mal eine „Weihnachts-Wunschbaum-Aktion“ in Kooperation mit der SG Langenfeld durchgeführt. Dabei wurden Geschenke für Kinder aus finanziell prekären Familienverhältnissen organisiert. Geschult wurden die Mitarbeiter des Sucht-Kontaktzentrums durch die FITKIDS-Beratungsstelle Wesel. „Mit dem systemischen Ansatz des Programms ist es uns möglich, die Mütter und Väter in ihrer Elternrolle zu unterstützen sowie den Kindern Hilfe anzubieten“, heißt es von Seiten der federführenden Beratungsstelle in Wesel. „Wie alle Kinder sollen sie somit die Chance auf ein gesundes und altersentsprechendes Leben erhalten.“