Neues Programm startet : Das hat die Volkshochschule jetzt zu bieten

Langenfeld Die VHS Langenfeld hat in ihrem 180 Seiten starken Programmheft etliche Premieren, auch Beiträge zum Schweden-Jahr.

Zum Semesterstart der Volkshochschule (VHS) Langenfeld stellt deren Leitungsteam einige besondere Angebote vor. Im Programm seien „sowohl beliebte Dauerbrenner als auch ganz neue Veranstaltungsformate“, sagt VHS-Chef Christian Fliegert. Hier ein Überblick.

Schweden-Jahr Zum Langenfelder Ländermotto „Välkommen Sverige!“ steuert die VHS unter anderem ein Seminar „Stockholm und die europäischen Jugendstilzentren“ (ab 22. Januar) sowie diverse Vorträge über Musik und Landeskunde bei, außerdem schwedische Koch- und Sprachkurse.

Gesellschaft – Kultur – Umwelt Beim Forum der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) am 19. März im Flügelsaal dreht sich alles um die „Schätze des Unbekannten“. Anlässlich des Internationalen Frauentags richtet die VHS in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt am 25. März einen lyrisch-musikalischen Abend zu Mascha Kaléko (Kurs-Nr. 1010) aus. Zur Einstimmung auf den Sommerurlaub steht ein vierteiliges „Archäologie-Seminar für Griechenlandreisende“ auf dem Programm (Kurs-Nr. 1404). Um philosophische Themen geht es in Seminaren ab dem 13. März (drei Termine) und in einem Wochenendkursus am 4. April. Ein neuer Schauspiel-Workshop „Was für ein Theater!“ richtet sich am 16. und 17. Mai an Kinder ab zehn Jahren und Jugendliche.

Exkursionen und Studienfahrten Kunstinteressierte können über die VHS an fachkundigen Führungen teilnehmen. Etwa am 25. Januar durch die Rembrandt-Ausstellung im Kölner Wallraf-Richartz-Museum (Kurs-Nr. 1201). Nach Köln geht es auch am 27. Mai auf den Dom – sowie am 19. Juni (Romanische Kirchen). Eine Studienfahrt, organisiert vom Partnerschaftskomitee und der VHS, führt vom 28. Juni bis 4. Juli in Langenfelds polnische Partnerstadt Gostynin (Kurs-Nr. 1221).

Beruf – EDV Die etablierte Webinar-Reihe „Smart Democracy“ wird am 5. März fortgesetzt mit einem Livestream von der Veranstaltung „Die Zukunft in der wir leben wollen?!“ − einer Konferenz zu digitalen Transformationen (Kurs-Nr. 2001). „Mit Messer und Gabel das Klima retten?“ lautet der Titel des zweiten Webinars im Frühjahrs-Semester. „In dieser Veranstaltung setzen wir uns damit auseinander, wie unsere Ernährung die Umwelt beeinflusst“, erklärt Fliegert. Der gebührenfreie „Digitale Stammtisch“ wird am 19. Februar fortgesetzt mit der Frage „Digital ist alles schneller, einfacher und besser?“ (Kurs-Nr. 2003). Unter dem Titel „Mein kleines, digitales Chaos“ (Kurs-Nr. 2004) präsentiert am 22. April Kursleiterin Dr. Anna Soßdorf Werkzeuge zur Organisation der persönlichen digitalen Lebenswelt. Neu im Programm sind Kursangebote für Selbstständige: „Traum von der Arbeit zu Hause“ am 22. April (Kurs-Nr. 2005) oder „Onlinemarketing für Kleinstunternehmen“ am 15. Juni (Kurs-Nr. 1006).

Sprachen Nicht nur die Teilnehmer der Bürgerreise nach Gostynin können sich in einem Polnisch-Einsteigerkursus die wichtigsten Redewendungen aneignen. Wer sich einem Land lieber über die lokale Küche annähert, kann dies ab dem 27. April im neuen Angebot „Conversacion y Gastronomia Latinoamericana: Köstliches aus Südamerika“ tun. Die Teilnehmer bereiten an drei Terminen typische Gerichte selbst zu und sprechen dabei Spanisch (Kurs-Nr. 3629). Beim neuen VHS-Angebot „Lebendiges Latein: Römisches Leben in Briefen“ am 7. März in der Wasserburg Haus Graven befassen sich die Teilnehmer mit spektakulären Ereignissen der römischen Geschichte, wie etwa dem Ausbruch des Vesuvs, durch den Pompeji verschüttet wurde (anhand der Briefe von Plinius dem Jüngeren; Kurs-Nr.3940). Latein-Kenntnisse sind dabei hilfreich, aber nicht obligatorisch. Wer im Schweden-Jahr möglichst tief ins Partnerland eintauchen möchte, tut dies am besten im neuen Crash-Kurs „Schwedisch für den Urlaub“ am 29. Februar für Teilnehmer ohne oder mit geringen Vorkenntnissen (Kurs-Nr. 3953).

Werkstatt – Kunst – Kulinarisches Der Fachbereich „Werkstatt“ steht für eine Vielzahl kreativer und künstlerischer Weiterbildungsangebote. In einem Upcycling-Kurses zum schwedischen Mittsommernachtsfest wird am 8. Juni eine dekorative Wimpelkette aus alten Kleidungsstücken, Tisch- oder Bettwäsche genäht (Kurs-Nr. 4505) usw.). „Besonders gefragt sind erfahrungsgemäß die Kochkurse der VHS“, sagt Fliegert. „Im Alltag ist es nicht immer einfach, sich abwechslungsreich und gesund zu ernähren.“ Die Kurse regen dazu an, den Alltag gesünder zu gestalten. „Sie liefern Ideen, wie man sich schmackhaft und gesund ernähren kann und laden nicht zuletzt zum gemeinsamen Genießen ein.“ In China ist Kochen in der Familie eine zentrale soziale Aktivität und wird, wie in Deutschland auch, besonders an Festtagen zelebriert. Im Chinesisch-Kochkurs „Frühjahrs-Festtagsessen“ stehen am 5. und am 12. Februar Gerichte und Lebensmittel zum chinesischen Neujahrsfest im Mittelpunkt (Kurs-Nr. 4805).