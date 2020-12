Langenfeld : Das alles bringt der Lockdown ab sofort mit sich

Auch im Stadion an der Jahnstraße gehen jetzt die Lichter aus. Die Laufbahn ist im Lockdown wie alle Sportanlagen nicht nutzbar. Foto: RP/Stadt Langenfeld

LANGENFELD Von Mittwoch an muss die Stadtverwaltung aufgrund der NRW-Coronaschutzverordnung etliche Einschränkungen im öffentlichen Leben umsetzen. Langenfelds Stadtsprecher gibt einen Überblick über die veränderten Öffnungszeiten und neuen Einschränkungen.

Rathaus Wie schon berichtet, wird das Rathaus laut Stadtsprecher Andreas Voss „grundsätzlich nicht geschlossen, doch sind ab sofort vorherige Terminvereinbarungen zu treffen“. Das Bürgerbüro wird für solche Termine auch am kommenden Samstag sowie an den drei Werktagen vor (21. bis 23. Dezember) und nach Weihnachten (28. bis 30. Dezember) geöffnet sein. Am Samstag, 2. Januar, bleibt das Bürgerbüro geschlossen.

Wertstoffhöfe Die Annahmehöfe an der Industriestraße und an der Hansastraße werden den Betrieb fortführen. Die Annahmestelle an der Industriestraße ist zwischen dem 24. Dezember und dem 3. Januar geschlossen. Der Annahmehof an der Hansastraße schließt lediglich wie immer an Heiligabend und Silvester und hat an allen anderen Werktagen inklusive dem 2. Januar 2021 zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Volkshochschule und Musikschule Vor dem Hintergrund des in der Coronaschutzverordnung des Landes NRW zunächst bis zum 10. Januar 2021 untersagten Präsenzunterrichtes in außerschulischen Bildungseinrichtungen bleiben diese während des genannten Zeitraumes geschlossen. Volkshochschule und Musikschule bieten bereits den Online-Unterricht an. Bestehende Online-Termine werden fortgeführt.

Stadtbibliothek Sie beschränkt vom 16. Dezember bis zum 10. Januar ihren Betrieb auf die Ausleihe für Schul- oder Studienzwecke (Fernleihen). Dazu muss ein individueller Abholtermin unter Tel. 02173 794-4244 vereinbart werden. Die kontaktlose „Onleihe“ und „BibNetPress“ sind weiterhin möglich. Bereits vorgenommene Reservierungen von Büchern und Medien werden automatisch bis nach dem Lockdown verlängert.

Stadtarchiv Es beantwortet in diesem Zeitraum Archivanfragen ausschließlich online unter stadtarchiv@langenfeld.de und bietet im Einzelfall auch Videochats nach vorheriger Terminvereinbarung (Tel. 02173 794-4401) an.

Stadtmuseum Es bleibt bis zum 10. Januar geschlossen.

Öffentliche und städtische Spiel- und Sportanlagen Die Coronaschutzverordnung beinhaltet hierzu laut Voss „eine gute und eine schlechte Nachricht“. Spielplätze dürfen geöffnet bleiben. Im Freizeitpark Langfort bleiben Spielplatz und Spazierwege unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln geöffnet, doch dürfen die dortigen Sportflächen nicht genutzt werden. „Die Landesverordnung verbietet nun auch den Individualsport allein, oder in den bislang erlaubten kleinen Gruppen auf öffentlichen und privaten Sportanlagen“, so Voss. Deshalb sei auch die beleuchtete Laufbahn im Jahnstadion nicht mehr nutzbar.

Allgemeine Regelungen Maximal fünf Menschen aus bis zu zwei Haushalten (Kinder bis 14 nicht mitgezählt) dürfen sich treffen; vom 24. bis 26. Dezember darf sich ein Haushalt mit maximal vier weiteren Personen (Kinder bis 14 nicht mitgezählt) treffen. Feuerwerke und deren Verkauf sind untersagt. In Kirchen gelten Hygiene- und Abstandsregelungen; Gemeinschaftsgesang ist untersagt. Auch Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist untersagt sowie der Verkauf von Alkohol zwischen 23 und 6 Uhr.

Einzelhandel, Gastronomie und Wochenmarkt Es dürfen nur noch Geschäfte öffnen, die Waren des täglichen Bedarfes anbieten oder vornehmlich anbieten. Ein Abhol- und Lieferservice ist, wie schon in der Gastronomie in den vergangenen Wochen, erlaubt. Auf dem Wochenmarkt gibt es nur nocgh Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs.

Aktuelle Infos auf www.langenfeld.de Die Stadtverwaltung aktualisiert regelmäßig ihre Internetseite mit täglichen Updates und umfangreichen FAQs. „Diese werden auch an die neuen Regelungen der Coronaschutzverordnung angepasst, die ab sofort bis zum 10. Januar 2021 Geltung haben wird“, sagt Voss.

