Langenfeld Internationales Familienfest : Spaß und Action beim Fest

Langenfeld Stadt lädt für Sonntag, 29. Mai, zum 38. Internationalen Kinder- und Jugendfest in den Freizeitpark Langenfeld ein. Auf der großen Wiese gibt es Bungee-Trampolin, eine Riesenrutsche, einen Kletterturm und ein Kinderkarussell.

Spaß und Action für Kinder und Jugendliche stehen auf dem Programm des 38. Internationalen Kinder- und Familienfests in Langenfeld, das am Sonntag, 29. Mai, von 13 bis 18 Uhr, im Freizeitpark stattfinden wird. In den vergangenen zwei Jahren hatte die Stadt das Fest wegen Corona ausgesetzt. Nun komme es in einer kleineren Version wieder, wie die städtische Pressestelle mitteilt. Die Vorbereitungen liegen in den Händen des Fachbereiches Jugend Schule und Sport der Stadt Langenfeld.