Bauarbeiten und Straßensperrungen : Darum sackte die Opladener Straße in Langenfeld ab

Darum sackte die Opladener Straße in Langenfeld ab

Langenfeld Die Reparaturarbeiten auf der Kreuzung Opladener Straße, Barbara- und Grünewaldstraße sind beendet.

Mehr als eine Woche war der Landesbbetrieb Straßen NRW damit beschäftigt, die in der vergangenen Woche aufgetretenen Absackungen zu beseitigen. Offenbar führten falsch verlegte Regenabwasserrohre zu den Unterspülungen an der Kreuzung, teilt die Stadtverwaltung am Freitag mit. Wer die Rohre einst verlegt habe, sei offen.