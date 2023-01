Das Jahr in Langenfeld Darauf können wir uns in diesem Jahr freuen

Stadtgeburtstag Traditionell feiert die Stadt Langenfeld ihren Geburtstag am 3. Oktober mit einem Festakt. Doch in diesem Jahr, die Stadt wird 75, darf es ein bisschen mehr sein. Der Schwerpunkt wird dennoch rund um den 3. Oktober liegen. Fest steht, dass zum Fest Delegationen der vier Partnerstädte sowie der befreundeten Stadt Köthen eingeladen werden und dass es zum Abschluss ein großes Orchesterkonzert geben wird: „Mass in Deep Blue“ von Kirchenmusiker Mark Gierling, kündigt Kulturchefin Dr. Hella-Sabrina Lange an. Sie hat den „Tag der Kultur“ mit einem breiten Spektrum an Angeboten für den 23. September terminiert. Am 8. Juni wird die Bundeswehr Big Band zu Gast in Langenfeld sein.