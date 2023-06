Langenfelder bereiten sich auf die WM in Portugal vor „Dancing Sweethearts“ zeigen ihre WM-Tänze im KAG

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Showtanz Gala am 10. Juni 2023 in Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasium, Auf dem Sändchen 24, 40764 Langenfeld Die Langenfelder Tanzformation Dancing Sweethearts hat sich im März diesen Jahres in Wesseling für die World Finals 2023, dem Dance World Cup, in Braga/ Portugal qualifiziert und wird im deutschen Nationalteam in Portugal antreten. Vom 30. Juni bis 8. Juli werden die Kinder und Jugendlichen der Dancing Sweethearts in Portugal in verschiedenen Alterskategorien mit Akrobatiktanz, Showtanz, Modern und Ballett mit über 7500 Tänzerinnen und Tänzer aus ca. 50 Nationen um WM-Medaillen tanzen. Im Rahmen einer Tanz-Gala werden die Langenfelder Tänzerinnen und Tänzer am 10. Juni alle Tänze, die für den Dance World Cup einstudiert sind, in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasium vor Publikum vorführen. Eintrittskartenarten gibt an der Tageskasse. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt, Schüler und Studierende zahlen 3,00 €, Erwachsene 6,00 €. Für das leibliche Wohl bei dieser Gala ist ebenfalls gesorgt. Die Einnahmen für Getränke, Kaffee, Kuchen, Waffeln und mehr, gehen in die Reisekasse der Dancing Sweethearts für den Dance World Cup in Portugal. Die letzten Wochen vor der Reise nach Portugal zum Dance World Cup, in denen die Spannung und Freude immer mehr steigt sind noch vollgepackt mit vielen Trainingseinheiten, um bei der großen Anzahl der internationalen Konkurrenz gute Platzierungen zu erreichen. Die Tänzerinnen und Tänzer die mit dem deutschen Nationalteam zum nach Portugal reisen: Ilias Araz, Sofia Cserep, Pauline Haar, Julie Hasselbach, Jolina Hasselbach, Jaden Hasselbach, Emma Breuer, Marlene Breuer, Leyla Haziri, Lara Haziri, Luca Hieke, Mila Hieke, Joshua Hieke, Fiona Krummel, Antonia Maretto, Carlotta Maretto, Carolina Mertens, Alessia Russo, Maria Scheremeta, Anna Scholemann – Nogueira, Henriette Stein, Lynn Wellmann, Isabella Melograno, Ksenia Valdina, Nayeli Bialek, Alina Dederer, Romy Mertens, Melody Kocak, Selin Kocak, Cleo Helfen, Carolin Fahrenbruch, Celina Ludwitzk, Alexis Mosman Training und Choreographie: Susanne Guss, Isabella Mellograno, Christina Breuer Informationen über den Dance World Cup unter: https://dwcworld.com Fotos: Verein

Foto: Verein/Dancing Sweethearts