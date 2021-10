Langenfelder erfolgreich beim Tanzwettbewerb : Dancing Sweethearts gewinnen sieben Medaillen

Langenfeld Sieben Medaillen hat die Langenfelder Tanzgruppe „Dancing Sweethearts“ bei der Deutschen Meisterschaft im Showtanz und Ballet in Leuna gewonnen. Das teilt Tanzlehrerin Susanne Guss mit.

(pg) Das Turnier, das vom deutschen Tanzverband TAF-Germany ausgerichtet wurde, war das erste nach fast zwei Jahren. Dort haben sich die Tänzerinnen und Tänzer in den Vorrunden qualifiziert. Nach weiteren Vor- und Finalrunden in verschiedenen Disziplinen und Kategorien gab es für die Trainerin der „Dancing Sweethearts“ Susanne Guss und die Eltern dann gleich mehrere Gründe zum Jubeln: In der Disziplin Show Dance gewannen Ilias Araz Gold und Joshua Joris Hieke Silber in der Solo-Kategorie der Jungen, Ilias Araz zusammen mit Fiona Krummel erneut Gold bei den Duos der Kinder und für die Junioren gab es Bronze bei den Formationen. Den Deutschen Meistertitel, also Gold, holten sich die „Junior Sweethearts“ in der Kategorie „Company alle Altersklassen“ beim Show Dance Show Only und die Silber-Medaille in der Solo-Kategorie aller Altersklassen gewann Sofia Cserép. Beim Ballett sicherten sich Mila Hieke und Sofia Cserép als Duo die Vizemeisterschaft. Ebenfalls einen ersten Platz gab es für Leyla Haziri in der Nachwuchs-Kategorie „Show Dance Rising Stars Solo Girls Kinder“. Vierte Plätze erreichten die Duos Jolina Hasselbach/Luca Marie Hieke und Julie Hasselbach/Pauline Haar bei den Show Dance Duos der Junioren, Fiona Krummel und Sofia Cserép bei den Show Dance Open Duos aller Altersklassen und die gesamte Gruppe beim Contemporary Dance der Erwachsenen. Auch die ganz kleinen „Mini Sweethearts“ schafften es beim Show Dance Formationen der Kinder unter die Top Five.