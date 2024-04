Langenfeld Crowdfunding für den Kunstverein

(og) In Kooperation mit dem Kunstverein Langenfeld organisiert der Förderverein des Partnerschaftskomitees der Stadt Langenfeld das Internationale Youth Art Camp 2024. Gemeinsam mit den Stadtwerken und der Langenfeld-Crowd suchen die Vereine noch Unterstützer, um den internationalen Austausch kunstinteressierter Jugendlicher zu ermöglichen. Insgesamt werden 3000 Euro benötigt. Ziel des Austausches ist es, internationale Begegnungen zu stärken, Toleranz zu fördern und Begeisterung für ein demokratisches Miteinander in Europa zu wecken. Unter Anleitung professioneller Künstlerinnen und Künstler tauchen die 15- bis 17-Jährigen aus Langenfeld und anderen europäischen Ländern vom 12. bis 21. Juli täglich in kreative Welten ein. Auf dem Programm stehen nicht nur künstlerische Tätigkeiten, sondern auch Atelierbesuche, sportliche Aktivitäten und spannende Ausflüge. Die jungen KünstlerInnen aus den Partnerstädten Senlis (Frankreich), Gostynin (Polen). Gostynin (Polen), Ennis (Irland) und Montale (Italien) werden während des zehntägigen Austausches in Langenfelder Gastfamilien untergebracht. Die entstandenen Werke werden als Wanderausstellung in allen beteiligten Städten präsentiert und kehren anschließend in die Hände der jungen Künstler zurück. Auf der Crowdfunding-Plattform können Langenfelder Vereine und Institutionen ihre Projekte detailliert vorstellen. Anschließend können interessierte BürgerInnen sich ein genaues Bild machen, welches Projekt und in welcher Höhe sie dieses unterstützen möchten. Wird ein Projekt von der Langenfelder Bevölkerung mit mindestens 10 Euro unterstützt, geben die Stadtwerke Langenfeld gleichzeitig 10 Euro aus einem eigenen Spendentopf dazu.