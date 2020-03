Corona-Krise : „Kein Besuch auf Stationen der LVR-Klinik“

In der LVR Klinik in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Corona-Krise schränkt Abläufe der Langenfelder Psychiatrie ein. Klinik-Chef Höhmann gibt Einblick.

Unter erschwerten Bedingungen arbeitet in der Corona-Krise auch die psychiatrische LVR-Klinik an der Kölner Straße 82. Holger Höhmann ist Chef der Langenfelder Klinik mit etwa 1080 Beschäftigten. Sie hat 364 vollstationäre und 99 teilstationäre Plätze, 20 Reha-Plätze, 16 für Wahlleistung und 180 Betten für Forensik.

Holger Höhmann Wir befolgen sehr strenge Hygienemaßnahmen. Für infizierte Patienten etwa nach Neuaufnahmen halten wir eine Quarantänestation vor. Mitarbeitende, die nicht mit Patienten arbeiten – etwa in der Verwaltung – und deren Aufgaben von zu Hause aus zu erledigen sind, befinden sich zum Teil im Home Office. Die Kommunikation erfolgt, sofern möglich, überwiegend digital; zum Beispiel durch Videokonferenzen. Für Treffen gilt ein Mindestabstand von 1,50 Meter. Wir stimmen uns eng mit der Langenfelder Stadtverwaltung ab.

In welchen Bereichen weichen die Abläufe vom normalen Klinikalltag besonders ab?

Höhmann Entsprechend der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts empfangen die Patienten – außer in medizinisch begründeten Notfällen – keinen Besuch mehr auf der Station. Und sie sind gebeten, das Klinikgelände nicht zu verlassen. Die Ambulanzen behandeln weiter Patienten; doch zur Minimierung der Ansteckungsgefahr so weit wie medizinisch möglich telefonisch oder telemedizinisch. In Notfällen werden persönliche Termine vereinbart. Auch die Tageskliniken behandeln weiter unter entsprechenden hygienischen Vorkehrungen. Ambulanzen, Tageskliniken und Aufnahme sind telefonisch erreichbar.