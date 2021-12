Weitere Kontaktbeschränkungen ab Montag möglich : Die Inzidenz im Kreis liegt erstmals über 350

Langenfeld Der Inzidenzwert im Kreis Mettmann hat mit 365,7 den Schwellenwert von 350 am Freitag überschritten. Sollte der Wert am Samstag und Sonntag über dieser Marke bleiben, gelten ab Montag, 13. Dezember, weitere Kontaktbeschränkungen.

Darauf weist die Stadt Langenfeld hin. Private Veranstaltungen und Versammlungen dürften in Innenräumen auch für Immunisierte nur noch mit maximal 50 Personen stattfinden, im Außenbereich mit maximal 200 Personen. Dies gilt für Treffen zu Hause oder in angemieteten Räumen. In der Gastronomie oder so genannten Einrichtungen mit Zugangsbeschränkungen gilt dies nicht. Dort finden 2G-Kontrollen statt. Positiv fällt die Bilanz der verstärkten Impfkampagne in Langenfeld aus. „Neben sehr engagierten Haus- und Fachärzten, die auch am Wochenende wieder Sonderaktionen anbieten, ergänzt die dezentrale Impfstelle des Kreises Mettmann das Angebot seit zwei Wochen hervorragend“, freut sich Bürgermeister Frank Schneider. Er ruft in diesem Zusammenhang nochmals auf: „Lassen Sie sich impfen und nutzen Sie die zahlreichen Angebote.“ Die Stadt erinnert daran, dass in der Impfstelle Stadthalle/Schauplatz die Wartefrist für Booster-Impfungen von fünf Monaten und zwei Wochen nach der Zweitimpfung nicht verkürzt werden kann.