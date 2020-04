Langenfeld : Sag’s erwartet Welle von Hilferufen

Langenfeld/Monheim Die Kontaktsperren machen es für viele Frauen und Kinder, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, schwierig, sich Hilfe zu holen. Auch alle sozialen Kontrollen, die Kinder vor Missbrauch schützen, sind weggefallen.

Geschlossene Kitas und Schulen, Home Office, Kontaktsperren, Kurzarbeit, existenzielle Ängste – „dazu fallen viele private und soziale Systeme weg, die sonst stabilisierend wirken, wie etwa die Großeltern“, sagt Eva-Maria Düring, Bereichsleiterin Frauen und Familien beim SKFM Mettmann. „Das stellt Eltern vor große Herausforderungen – auch weil es eine völlig neuartige Situation ist.“ Konflikte und Streitigkeiten drohen zu eskalieren, insbesondere in engen Wohnverhältnissen, wo man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Besonders gefährdet sind Kinder und Frauen, die schon vor den Einschränkungen der Bewegungsfreiheit Gewalt in der Familie ausgesetzt waren.

„Die Warnhinweise auf zunehmende häusliche Konflikte werden in der Öffentlichkeit immer lauter“, beklagen die Caritas-Familiendienste Kreis Mettmann. Auch genährt durch Berichte aus dem Ausland. So verzeichnete eine chinesische Frauenrechtsorganisation eine Verdreifachung der Anrufe wegen häuslicher Gewalt während der staatlich verordneten Quarantäne. Aus Italien und Frankreich kommen ähnliche Berichte. Was die Situation für Frauen und Kinder verschärft, ist, dass sie weniger Gelegenheiten haben, sich Hilfe zu holen – weil ihr Peiniger im Raum nebenan sitzt. „Da wird das Handy einkassiert und genau überwacht, wie lange die Frau fürs Einkaufen braucht“, berichtet Düring. „Auch Kinder, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind, haben in dieser isolierten Situation kaum eine Chance, sich Hilfe zu holen, weil sie mit den Tätern die ganze Zeit zusammen sind“, fügt die Diplom-Psychologin Eva Nau vom Langenfelder Verein „Sag’s“ hinzu. Zudem sind alle üblichen sozialen Kontrollen durch Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen entfallen. „Die Kinder müssen jetzt ausharren“, so Nau.