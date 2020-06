Wohngeld hilft Mietern bei Corona-Folgen : Corona: Auch bei Vermietern wird’s eng

Eine Antragsflut bei Wohngeld bewältigt Luise König in der Stadtverwaltung. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Wenn Mieter nicht zahlen können, bringt das auch Vermieter in Schwierigkeiten. Stadt zählt mehr Anträge auf Wohngeld. Verbände fordern deshalb weitere Hilfen vom Staat. Häuslebauer drücken Zinslasten.

Die Pandemie veränderte im März schlagartig die Lebensverhältnisse fast aller Menschen. Zu den gesundheitlichen Risiken gesellten sich in vielen Haushalten wirtschaftliche Probleme. Plötzlich standen Einnahmeverlusten infolge Kurzarbeitergeld oder Wegfall des 450-Euro-Jobs gleichbleibende Mietzahlungen gegenüber. Die Bundesregierung erließ als Sofort-Hilfe eine Regelung, mit der die Kündigungsmöglichkeiten der Vermieter wegen Corona bedingter Mietrückstände eingeschränkt wurden (Info).

Allerdings, „der Anspruch auf die vereinbarte Miete bleibt unverändert“, mussten Hubertus von Buddenbrock und Dr. Norbert Friedrich, die Vorsitzenden von Haus & Grund bzw. dem Mieterbund, vielen Betroffenen in Beratungsgesprächen klar machen. „Der Vermieter kann sogar Verzugszinsen von aktuell 4,1 Prozent jährlich verlangen“, ergänzt von Buddenbrock. Beide Verbände sind in NRW gemeinsam bemüht, sowohl Mieter vor dem Wohnungsverlust als auch private Vermieter vor dem Ruin zu bewahren. Zunächst sollte frühzeitig das Gespräch mit dem Vermieter gesucht werden, um jenseits von Paragraphen zu einer Lösung zu kommen. Von der Politik fordern die Verbände einen „Sicherungsfonds Wohnen“.

In jeden Fall sollten die Mieter prüfen, ob sie aufgrund der veränderten Einkommenssituation Wohngeld beantragen können. Mit Blick auf die sich sonst auftürmenden Mietschulden, die spätestens Ende Juni 2022 zurückzuzahlen sind, hat diese staatliche Leistung an die Mieter den Vorteil eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Der Ratschlag wurde offensichtlich befolgt. „Die Zahl der erstmaligen Wohngeldanträge hat sich zu Vergleichsmonaten fast verdoppelt, 94 Fälle im Mai 2020“, bestätigt Holger Hammer, Referatsleiter für Soziale Angelegenheiten in Langenfeld.