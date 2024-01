Dschungelcamp-Ex aus Langenfeld bessert sich Honig für Cora

Der schenkte Cora nämlich Honig von der eigenen Honigfarm. Dafür bedankte sich die Langenfelderin am Samstag auf ihrem Facebook-Account. „Ich habe mich sehr gefreut, dass du an mich gedacht hast damit ich schnell wieder gesund werde“, hieß es in dem Facebook-Post der Blondine. Der Honig sei auch mindestens genauso gut wie der aus Neuseeland bekannte Manuka-Honig. Den „halben Pott“ habe sie bereits leergelöffelt, hieß es weiter. Außerdem betonte Cora die heilende Wirkung von Honig in dem Post auf ihrem Account.