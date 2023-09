Langenfeld Concerto: Ein altes Orchester mit jungen Ideen

„Tagsüber sind wir Ärzte, Chemiker, Lehrer, Richter und Finanzbeamte“, offenbarte Susanne Pütz kürzlich vor den Mitgliedern des Kulturausschusses. Und am Abend und Wochenende oder an Feiertagen? Da sind sie das „Concerto Langenfeld“, ein Orchester, das 1948 in Langenfeld gegründet worden ist. Also ein weiterer Jubilar, der in diesem Jahr Geburtstag feiert und dessen Vorsitzende und Organisatorin Susanne Pütz ist.