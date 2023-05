Kultur in Langenfeld Comic-Woche: Erfolg für Langenfeld

Für Langenfeld ein Plus. Das findet auch Kulturbüro-Chefin Dr. Hella-Sabrina Lange. „Es war ein Event, das geballt und konzentriert in der einen Woche stattfand und an dem viele Akteure beteiligt waren“, hebt sie auch die Kooperationen unter den Kultureinrichtungen hervor. Darüber hinaus habe Timo Wuerz ein ernstes Thema, den Natur- und Klimaschutz, unterhaltsam präsentiert. „Das hat Viele zum Nachdenken gebracht.“ Seine Botschaft sei angekommen. Darüber hinaus freut es sie, dass auch viele junge Leute die Veranstaltungen besucht haben. Ausgefallen ist die Diskussions-Veranstaltung im Kunstverein, da Timo Wuerz aus familiären Gründen kurzfristig abreisen musste.