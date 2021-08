Ferienprogramm : Collagen sind bei Kindern beliebt

Die jungenn Teilnehmer der Kinder-Kunstwoche im Kunstverein zeigen ihre Ergebnisse – Eniisa (vorne) hat mit Punkten gearbeitet. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In den Sommerferien lädt der Langenfelder Kunstverein Kinder regelmäßig zum kreativen Gestalten ein. Jetzt zeigen sie ihre Abschlussarbeiten.

(og) Mit einem Abschlussfest ist die Kinder-Kunst-Woche, die der Langenfelder Kunstverein regelmäßig in den Ferien organisiert, zu Ende gegangen. Was Kinder und Jugendliche in einer Woche geschaffen haben, haben sie ihren Eltern, Geschwistern und Freunden nun in den Räumen der Vereins am Kulturzentrum präsentiert. Und die bewundern die frischen Kunstwerke ausgiebig.

Von Malerei und Grafik über Collage bis zur Drucktechnik haben Künstlermitglieder des Kunstvereins den Kindern und Jugendlichen verschiedene Techniken angeboten. Die Abschlussschau zeigt, wie unterschiedlich die Nachwuchskünstler an die vielen Themen herangegangen sind, und wie kreativ sie die Aufgaben gelöst haben.

Dass die Ergebnisse auf hohem Niveau stehen, ist nicht verwunderlich. „Unsere Sommerkurse zielen auf Begabtenförderung“, so Kuratorin Beate Domdey-Fehlau. Dieses Anliegen geht auf, nicht nur weil die anleitenden Künstlerinnen und Künstler professionell ausgebildet sind und über lange Berufserfahrung verfügen. Vielmehr stehen ehrenamtlich tätige Mitglieder des Kunstvereins für zusätzliche Unterstützung zur Verfügung, um so eine individuelle Betreuung der Teilnehmenden möglich zu machen, erläutert Domdey-Fehlau.

Eingebettet sind die täglich wechselnden Angebote in kunsthistorische Überlegungen: Wer waren Mark Rothko oder Piet Mondrian, was bedeutet Drucken ohne Computer, wie wird aus einem Manga ein echtes Portrait, sind Fragen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam versucht haben, zu beantworten. In diesem Jahr ist die Collage eindeutig der Favorit, „hier konnten wir unser eigenes Thema finden“, so eine der Teilnehmerinnen.