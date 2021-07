Wassersport : Langenfelder Club lädt Neulinge zum Paddeln ein

Vereinsexperte und Constructor Lothar zeigt, wie es geht. Foto: Kanu-Club Langenfeld

Langenfeld Der Kanu-Club Langenfeld bietet einen Stand-up-Padellkursus (SUP) an. Dieser richtet sich an Kinder und Erwachsene, die noch nie mit einem SUP-Board gepaddelt sind.

