Langenfeld Clan-Kriminalität : Clan-Kriminalität: Prozess hat begonnen

Langenfeld Nachdem der Auftakt zweimal verschoben werden musste, steht der wegen mehrerer Vergehen angeklagte Langenfelder nun vor Gericht. Drei weitere Termine sind angesetzt. Urteil: voraussichtlich am 9. September.

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hat am Düsseldorfer Landgericht der Prozess gegen einen 29-jährigen Langenfelder begonnen. Über den Angeklagten weiß man, dass er ein Mitglied des Langenfelder El-Zein-Clans sein soll. Dazu soll er auch noch verbandelt sein mit der Gangster-Rapperin „Schwester Ewa“, die selbst seit Januar wegen Steuerhinterziehung, Körperverletzung und sexueller Verführung von Minderjährigen in Haft sitzt. Ihrem Lebensgefährten wirft die Staatsanwaltschaft nun Erpressung, Körperverletzung Waffenbesitz und den Besitz von Dopingmitteln vor.

Urteilsverkündung wird voraussichtlich am dritten Verhandlungstag, am 9. September erwartet

Der Angeklagte will sich zu den Tatvorwürfen auch weiterhin nicht äußern, kündigte sein Anwalt im Prozess an.

Die Anklage wirft ihm weiterhin vor, im August 2018 in eine Prügelei an der Düsseldorfer „Meerbar“ verwickelt gewesen zu sein. Vor dem Haupteingang soll er den Türsteher mit zwei Faustschlägen gegen den Kopf verletzt haben. Nachdem das Opfer zu Boden gefallen sei, soll der Angeklagte weiter auf den Bewusstlosen eingetreten haben. Ähnlich soll eine Prügelei im März 2019 in der Mintropstraße in Düsseldorf abgelaufen sein, dort hatte das Opfer einen Kiefer- und Jochbeinbruch erlitten.