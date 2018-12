Langenfeld : Polizei beschlagnahmt Waffen und Geld

Langenfeld Hochzeit zweier Familienclans löst Großeinsatz aus. Zwei per Haftbefehl gesuchte Männer festgesetzt.

(elm) Ein positives Fazit konnte die Kreispolizei Mettmann nach ihrem Großeinsatz in Zusammenhang mit einer Hochzeitsfeier zweier Familienclans am Sonntagabend in Langenfeld ziehen: Es war insgesamt zu keinen großen Störungen oder besonderen Zwischenfällen gekommen.

Die Kreispolizei hatte — unterstützt durch mehrere Hundertschaften — mehr als 200 Fahrzeuge und rund 600 Personen an den Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsort, im Gewerbegebiet an der Carl-Leverkus-Straße im Langenfelder Nordosten kontrolliert. Hierbei gingen ihr auch zwei Männer ins Netz, die mit Haftbefehlen gesucht wurden. Einer von ihnen konnte das Gewahrsam noch am gleichen Abend wieder verlassen, wie die Pressestelle mitteilt. Er konnte seine weitere Inhaftierung durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden. Gegen den zweiten Festgenommenen lag ein Haftbefehl zur Vollstreckung einer Untersuchungshaft vor. Er wurde der Justiz übergeben.



Im Zuge der Kontrollen konnten die Polizeibeamten einen Schlagring, einen Schlagstock, zwei nach dem Waffengesetz verbotene Einhandmesser sowie zwei scharfe Patronen sicherstellen. Gegen die Besitzer wurden Anzeigen erstattet. Ein Hochzeitsgast führte bei seiner Kontrolle mehr als 11.000 Euro Bargeld mit sich. Wegen des Verdachts der Geldwäsche wurden die Scheine sichergestellt. Die zuständige Staatsanwaltschaft bestätigte die Maßnahme noch am gleichen Abend und ordnete die Beschlagnahme des Geldes an, heißt es in der Pressemitteilung. Auch einen Porsche zog die Polizei aus dem Verkehr, da er diverse nicht zugelassene technische Veränderungen aufwies. Auch hier wurde eine Anzeige gegen Fahrzeugführer und -halter erstattet. Zur genaueren Begutachtung durch einen amtlichen Sachverständigen stellte die Polizei den Porsche sicher. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.