Charity Run : Christopherus-Schüler laufen fürs Kinderhospiz

Langenfeld 40 Prozent des Erlöses fließen an das Regenbogenland Düsseldorf.

(gut) Die Kinder der Christopherus-Grundschule laufen heute für den gute Zweck. Wie die Einrichtung vom Fahlerweg mitteilt, kommen 40 Prozent des Erlöses dem Kinderhospiz „Regenbogenland Düsseldorf“ zugute. Den anderen Teil erlaufen die Kinder für ihre Schule – diesmal zur besonderen Gestaltung des diesjährigen Sommer-Piratenfestes sowie für neue Pausenspiele. Die Benefizaktion findet auf dem Sportplatz an der Jahnstraße statt. Die Schüler aller Klassen laufen so viele Runden wie möglich in einer festgelegten Zeit. Die Sponsoren, die sie sich selbst ausgesucht haben, haben sich zuvor auf einen Geldbetrag für jede erlaufene Runde festgelegt.