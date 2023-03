Langenfelds Krimiautor Christian Kuhn Neue Krimireihe mit neuem Synonym

Christian Kuhn (41) liebt die Nordsee. Vor allem die friesischen Inseln. Er verbringt dort gerne seinen Familienurlaub und lässt sich den Wind um die Nase wehen. In seinen Krimis werden diese idyllischen Ferienparadiese zu Tatorten – wie in seinem ersten Krimi „Nordsee. Dämmerung“ die Insel Juist und in seinem zweiten Buch „Nordsee. Dunkel“ die Insel Norderney. Jetzt hat Kuhn sein Spektrum erweitert und eine neue Reihe gestartet – unter einem anderen Namen.