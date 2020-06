Langenfeld Krimi-Autor : „Velten ist nicht der geborene Superheld“

Langenfeld Christian Kuhn aus Langenfeld legt seinen ersten Krimi "Nordseedämmerung" vor. Er spielt auf der Ferieninsel Juist. Kriminalhauptkommissar Tobias Velten wird von Berlin auf die ostfriesische Insel entsandt, um den Bundespräsidenten zu schützen.

Christian Kuhn, Jahrgang 1981, arbeitet nach dem Abschluss seines Studiums der Wirtschaftsinformatik an der Schnittstelle zwischen IT und Management.

Kuhn Der Bundespräsident macht Urlaub auf Juist. Doch es mehren sich die Hinweise, dass ein Mörder auf ihn angesetzt wurde. Kriminalhauptkommissar Tobias Velten wird von Berlin auf die ostfriesische Insel entsandt, um das Sicherheitsteam vor Ort zu unterstützen. Und er hat noch einen zweiten, geheimen Auftrag: Offenbar gibt es einen Spitzel in den eigenen Reihen. Velten muss ihn so schnell wie möglich überführen.

Ihr Protagonist, Kriminalhauptkommissar Tobias Velten, und die Leiterin des Teams der Personenschützer, Svenja Jenner, kommen beim Leser offenbar gut an, wie man in den Rezensionen liest. Haben Sie es darauf angelegt?

Kuhn Das freut mich natürlich ungemein. Und gerade Velten ist mir beim Schreiben tatsächlich ein wenig ans Herz gewachsen. Er ist ein Zweifler, ein ehrlicher Arbeiter, nicht der geborene Superheld. Außerdem befindet er sich in einer leichten Midlife-Crisis. Ihm tut die kurzfristige Versetzung an die Nordsee besonders gut.

Kuhn Arbeiten in der IT hat auch viel mit der Suche nach Lösungen zu bisher unbekannten Problemen zu tun. Kreativität hilft dabei natürlich. Abgesehen davon ist Schreiben für mich auch ein Ausgleich zu meinem normalen Job. Es verhält sich vielleicht so wie das Wohnen in der Stadt, wo ich mich wohlfühle und wo mein Lebensmittelpunkt ist, und dem Urlaub im eher einsamen Norden.